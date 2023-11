Najpierw namieszali na rynku, a teraz zwalniają pracowników. Unity ma kłopoty

Unity to producent silnika graficznego, z którego dobrodziejstw korzysta wielu deweloperów tworzących gry wideo, ale także firm spoza branży. W ostatnich miesiącach zrobiło się o niej głośno, za sprawą bardzo niepopularnych zmian w modelu opłat licencyjnych. Cała branże stanęła przeciwko tej decyzji, a wiele firm zagroziło albo rzeczywiście zerwało współpracę. Bez wątpienia spowodowało to spadek zaufania i prestiżu Unity, a co za tym idzie także dochodów.