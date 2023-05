Według najnowszych doniesień, unijne organy nadzoru antymonopolowego mają zatwierdzić wykup Activision Blizzard przez Microsoft w przyszłym tygodniu. Komisja Europejska najprawdopodobniej zatwierdzi transakcję w poniedziałek 15 maja, chociaż pierwotnie dała sobie czas do 22 maja.

Oczekiwana decyzja jest następstwem umów z początku tego roku, które Microsoft nazwał „zdecydowanymi krokami w celu złagodzenia obaw” zarówno ze strony największych rywali, jak i organów regulacyjnych na całym świecie. Jedną z takich umów jest 10-letnia współpraca z Nintendo w celu wprowadzenia Call of Duty na ich obecne i przyszłe konsole, a także udostępnienie gier firmy Activision w usłudze przesyłania strumieniowego GeForce Now firmy Nvidia. Z udostępnionych w marcu dokumentów sądowych wynik, że Microsoft zobowiązał się do publikowania gier z serii Call of Duty na PlayStation 6, jeśli taka konsola powstanie w przyszłości.

Unia Europejska najprawdopodobniej zatwierdzi umowę Microsoftu i Activision

Jeśli UE zgodzi się na sprzedaż, będzie to znacząca wygrana dla Microsoftu i Activision, które dopiero niedawno stanęły w obliczu poważnego problemu, gdy brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) postanowił zablokować transakcję. Microsoft obiecał już odwołać się od tej decyzji, ale nie ma pewności jak potoczy się proces.