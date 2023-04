Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft zablokowane przez CMA

Jak podaje między innymi serwis Video Games Chronicle , zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, Urząd Ochrony Konsumentów (CMA) w Wielkiej Brytanii wydał oficjalne oświadczenie w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft – i ostatecznie zdecydował się na zablokowanie tej transakcji. Zdaniem komisji połączenie firm mogłoby doprowadzić do znaczących szkód na rynku.

W oświadczeniu na rządowej stronie Wielkiej Brytanii czytamy, iż głównym powodem tej decyzji miało być dostarczenie niewystarczających dowodów na posiadanie planu, który mógłby zostać wdrożony przez firmy w celu przeciwdziałania monopolizacji. Plan nie obejmował w wystarczającym stopniu różnych modeli biznesowych usług w zakresie grania chmurze, w tym usług subskrypcyjnych gier:

Regulator uważa, że transakcja mogłaby zmienić przyszłość szybko rozwijającego się rynku gier w chmurze, co prowadzi do zmniejszenia innowacji i mniejszy wybór dla brytyjskich graczy w nadchodzących latach. Plan nie był także wystarczająco otwarty dla dostawców, którzy mogliby chcieć oferować gry na systemy operacyjne inne niż Windows na komputerach osobistych. Komisja doszła więc do wniosku, że wydanie zgody na przejęcie byłoby – przynajmniej w pewnym stopniu – nagięciem regulacji, zaś odrzucenie nie przejawia żadnych negatywnych efektów odczuwalnych przez konsumentów.

Zarówno gigant z Redmond, jak i Activision Blizzard nie stracili jednak nadziei. Są zdeterminowani, aby zawalczyć o swoje.

Nie jest to wiadomość, której chcieliśmy – ale daleko jej do ostatniego słowa w sprawie tej umowy.

Razem z Microsoftem możemy i będziemy kwestionować tę decyzję. Rozpoczęliśmy już prace nad odwołaniem się do brytyjskiego Trybunału Apelacyjnego ds. Konkurencji. Jesteśmy pewni naszej racji, ponieważ fakty są po naszej stronie: ta umowa jest dobra dla konkurencji.

Wiemy, że w czasach, gdy dziedziny uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji kwitną, rynek brytyjski skorzystałby na sile Microsoftu w obu tych dziedzinach, a także na naszej zdolności do natychmiastowego wykorzystania tych technologii. Z drugiej strony, jeżeli decyzja CMA się utrzyma, zdławi ona inwestycje, konkurencję i tworzenie miejsc pracy w całej brytyjskiej branży gier.

Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wspierać nas osobiście i pomóc organom regulacyjnym zrozumieć dynamikę konkurencji w naszej branży. Tym, co daje mi pewność, jest fakt, że niezależnie od tego, czy samodzielnie, czy razem z innymi, jesteśmy jedną z najsilniejszych firm w naszej branży, w pełni gotową do dalszego rozwoju i opartą na naszym niesamowitym IP.

Doceniam Waszą ciężką pracę i skupienie, a także to, że nadal łączycie się i angażujecie w sprawy naszych graczy na całym świecie. To najlepszy czas, aby być w naszej branży, a Wy wszyscy reprezentujecie to, co najlepsze. Będziemy na bieżąco informować Was o kolejnych krokach, jak tylko się pojawią.