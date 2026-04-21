Uncharted 4 było „do bani”. Naughty Dog miało grozić obcięciem kasy

Jak przyznaje Betancourt, w pewnym momencie uznano sukces nowego tytułu za coś pewnego:

Pamiętam prototyp pewnej gry – nie powiem której – ale był to projekt będący w produkcji od dwóch i pół, prawie trzech lat. Zarząd zaczął mieć co do niego wątpliwości. Seria odnosiła do tej pory sukcesy, więc nie było powodu sądzić, że tym razem będzie inaczej.

Jednak w tamtym czasie lider projektu był otoczony ludźmi, którzy zawsze przytakiwali. Żyli chwałą poprzednich sukcesów, przechodząc do czwartego projektu, i gdy nadszedł termin oddania dema, myślę, że po prostu wzięli sukces za pewnik. “Udało nam się wcześniej, uda się i teraz, robiliśmy to już trzy czy cztery razy, więc to po prostu będzie świetne”.

Poproszono o opinię jednego z reżyserów z innego zespołu. Nie było mnie tam, znam to tylko z opowieści, ale ten reżyser wszedł do pokoju pełnego ludzi, podniósł kontroler i powiedział przy wszystkich: “Ta gra jest do bani”.