Ukryta niespodzianka w zwiastunie Supermana? Fani doszukują się zapowiedzi nowej postaci

Czy 2025 rok będzie rokiem Supermana? Tego prawdopodobnie chciałby James Gunn i całe Warner Bros., dlatego jeszcze pod koniec grudnia udostępniono pierwszy zwiastun oczekiwanej produkcji z Człowiekiem ze stali. Materiał zebrał sporo mieszanych opinii, ale to nie przeszkodziło fanom w poszukiwaniu poukrywanych easter-eggów, które mogłyby zdradzać pojawienie się w filmie kolejnych superbohaterów lub zapowiedzi następnych projektów w ramach nowego uniwersum DC. Teraz do sieci trafił nowy easter-egg, który prezentuje scenę, w której tytułowy bohater opłakuje zniszczonego robota, prawdopodobnie Kelexa, opiekuna Fortecy Samotności. To właśnie hełmie robota ma odbijać się sylwetka jednej z nowych postaci.

Superman – w filmie pojawi się Supergirl?

Fani doszukują się w tej scenie Supergirl, której to film zadebiutuje w kinach jako kolejna produkcja z DCU. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby ta superbohaterka zaliczyła gościnną rolę w Supermanie. Widzowie dostrzegli, że w robocie odbija się postać o blond włosach, co idealnie pasuje do postaci granej przez Milly Alcock. Jednak nawet na powiększeniu sylwetka jest na tyle niewyraźna, że brakuje jakichkolwiek innych poszlak, które mogłyby potwierdzić tę teorię.