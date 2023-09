Uciekające kurczaki: Era nuggetsów z pierwszym zwiastunem. Widać duże zmiany

Zwiastun nadchodzącego filmu animowanego pokazuje, jak czas zmienił wygląd tego wszechświata, a technologia znacznie różni się od tej, którą można zobaczyć w oryginalnym filmie. Zmiany dotyczą także obsady głosowej. Tym razem w Ginger wcieli się Thandiwe Newton. Wiadomo także, że Mel Gibson nie powróci w sequelu, a głos Rocky'ego Rhodesa podkłada Zachary Levi. Wiadomo także, że do obsady głosowej dołączy Bella Ramsey, która zdobyła ogromną popularność dzięki roli w The Last of Us. Bella zagra córkę Ginger, którą poznaliśmy w pierwszej części filmu. Ta wojownicza kura wywalczyła wolność dla swoich koleżanek, ale po latach spędzonych w bezpieczeństwie, może nadejść jego kres. Niedaleko czai się zagrożenie ich pięknego snu o niezależnym od ludzi kurniku.

W projekt zaangażowani są twórcy oryginalnego filmu - Peter Lord i Nick Park. Za reżyserię odpowiada Sam Fell, mający na koncie między innymi animację Wpuszczony w kanał, a scenariusz napisali Karey Kirkpatrick, John O'Farrell oraz Rach Tunnard.