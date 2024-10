Ubisoft znowu lubi się z Valve. Star Wars Outlaws z datą premiery na Steam

Assassin’s Creed Mirage także trafi do popularnego sklepu.

Choć wyniki sprzedaży Star Wars Outlaws wciąż nie są powalające, Ubisoft chce dalej rozwijać grę na innych platformach i rozszerza jej dystrybucję. Dotychczas gra była dostępna na PC, ale tylko poprzez sklep Ubisoftu i Epic Games. Teraz będzie dostępna także na Steam.

Star Wars Outlaws z datą premiery na Steam

Gra Star Wars Outlaws otrzymała datę premiery na Steam, co oznacza pełny powrót Ubisoftu na platformę Valve. Ubisoft ogłosił, że gra będzie dostępna na Steamie już 21 listopada. Do tej pory Star Wars Outlaws można było nabyć jedynie w sklepie Ubisoft oraz Epic Games Store na PC. Wiadomość ta pojawiła się w mediach społecznościowych, wraz z możliwością dodania gry do listy życzeń przez graczy.