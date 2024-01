Prince of Persia: The Lost Crown na nowym zwiastunie. Ubisoft świętuje sukces

Mikołaj Ciesielski 0 0

Francuska firma ma powody do radości.

Zgodnie z zapowiedziami w ostatni czwartek – 18 stycznia 2024 roku – miała miejsce premiera Prince of Persia: The Lost Crown. Pierwsze zapowiedzi nie napawały fanów serii optymizmem, ale koniec końców okazało się, że Ubisoft stanął tym razem na wysokości zadania, a przynajmniej tak wynika z opinii branżowych mediów. Wspomniana produkcja otrzymała bowiem całą masę pozytywnych recenzji, o czym francuska firma postanowiła przypomnieć w najnowszym zwiastunie. Najnowszy zwiastun Prince of Persia: The Lost Crown przypomina o wysokich ocenach Prince of Persia: The Lost Crown może pochwalić się średnią ocen na poziomie 87 punktów (na podstawie 125 opinii) w serwisie OpenCritic. Należy także zaznaczyć, że aż 95% recenzentów poleca wspomnianą produkcję. VGC stwierdziło nawet, że najnowsza odsłona serii Prince of Persia to „jedna z najlepszych metroidvanii ostatnich lat”.

Redakcja GamesRadar+ była natomiast zachwycona oprawą wizualną gry. Według branżowych mediów wśród zalet Prince of Persia: The Lost Crown wymienić można także m.in. system walki, projekty poziomów czy też ścieżkę dźwiękową. Ubisoft ma więc powody do radości, co potwierdza najnowszy zwiastun. Przejdź do świata inspirowanego starożytną Persją, ogarniętego ponurą klątwą […]. Jako mistrz fechtunku Sargon będziesz łączyć akrobatyczną walkę z nadzwyczajnymi mocami czasu i superzdolnościami, aby przemierzać zróżnicowane biomy pełne wrogów zniekształconych przez czas i mitycznych bestii – czytamy w opisie gry na stronie PlayStation.

GramTV przedstawia: