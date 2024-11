Tym razem go polubimy? Predator, zamiast wrogiem, w nowym filmie stanie się głównym bohaterem

Nowy film z serii Predator obiecuje przełomowe podejście do kultowego kosmicznego łowcy. W Predator: Badlands, którego premiera zapowiedziana jest na listopad 2025 roku, to właśnie Predator stanie się głównym bohaterem opowieści. Nie będzie wrogiem. To pierwszy raz, gdy postać ta stanie w centrum filmu. Nadarzy się dzięki temu okazja, by kibicować kosmicznemu łowcy w jego poczynaniach.

Predator stanie się bohaterem

Informację tę ujawnił magazyn Empire. Decyzja o uczynieniu Predatora protagonistą jest odpowiedzią na długoletnią krytykę dotyczącą tego, że postać rzadko odnosi sukcesy w swoich filmowych starciach. Twórcy Predator: Badlands chcą pokazać kosmitę w innym świetle, eksplorując zarówno jego instynkt łowcy, jak i bardziej osobiste motywy.