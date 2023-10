Chłopiec i czapla jednak nie jest pożegnaniem Hayao Miyazakiego. Już pracuje nad nowym filmem

Centralną postacią jest nastoletni chłopiec, którego rodzina przeprowadza się w nowe miejsce. Młodzieniec nie najlepiej sobie z tym radzi, ale w czasie jednej z wędrówek odkrywa opustoszałą wieżę, dzięki której nawiązuje kontakt z niesamowitą, mówiącą czaplą.

Po premierze w Japonii, która miała miejsce w lipcu, film trafił na festiwal w Toronto, gdzie był pokazywany 7 września.

Nie można go zatrzymać. Nie jesteśmy pewni, co dokładnie kombinuje Miyazaki. Czekamy na europejską premierę Chłopca i czapli i chcielibyśmy co ma w planie Miyazaki w swoim kolejnym „ostatnim filmie”.