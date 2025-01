Tylko jedna produkcja jest obecnym kanonem DC. Co z Legionem samobójców i Peacemakerem?

Start nowego uniwersum DC przypadł na końcówkę ubiegłego roku, kiedy to na platformie Max zadebiutował pierwszy sezon serialu Koszmarne Komando. Produkcja sporo namieszała w kanonie, ujawniając, że niektóre wydarzenia z Legionu samobójców oraz pierwszego sezonu Peacemakera zostały włączone do nowej serii. James Gunn zdecydował się nawiązać do obu produkcji, zachowując pewną ciągłość, ale to zmyliło fanów, którzy liczyli na prawdziwe nowe otwarcie. Teraz reżyser i współprezes DC Studios postanowił odpowiedzieć na te kontrowersje.

Co należy do kanonu nowego uniwersum DC? James Gunn wyjaśnia zamieszanie

Na swoim profilu na Bluesky napisał, że tylko Koszmarne Komando można uważać za „czysty kanon” nowego uniwersum DC. Z kolei jeżeli chodzi o śmierć Ricka Flaga Jr., to wcale nie musi oznaczać to bezpośredniego powiązania z Legionem samobójców, gdyż zdaniem Gunna, jedynie o tym usłyszeliśmy, ale tego nie widzieliśmy, więc mógł zginąć w zupełnie inny sposób, niż zostało to pokazane w filmie z 2021 roku.