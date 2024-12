Twórcy War of the Worlds: Siberia podzielili się pierwszym zwiastunem. Poznaliśmy więcej informacji o grze akcji

Studio 1C Game zapowiedziało w sierpniu 2023 roku nową przygodową grę akcji pod tytułem War of the Worlds: Siberia. Nie dowiedzieliśmy się w tamtym czasie zbyt wielu informacji na ten temat, lecz twórcy właśnie postanowili podzielić się pierwszym zwiastunem produkcji. Niestety wciąż nie znamy planowanej daty premiery.

War of the Worlds: Siberia - opis nowego tytułu 1C Game

W War of the Worlds: Siberia przenosimy się do 19-wiecznej Rosji umieszczonej w alternatywnej rzeczywistości, gdzie w lato 1986 roku Londyn został najechany przez Marsjan. Wcielamy się w jednego z uczniów, a naszym zadaniem jest ucieczka ze stolicy. Jest to pierwszy trailer zapowiadający projekt, więc twórcy nie postanowili udostępnić zbyt wielu informacji dotyczących fabuły.