Twórcy Test Drive Unlimited: Solar Crown zabrali głos w sprawie nieudanego dema

Deweloperzy ze studia KT Racing zapewniają, że nie ma powodów do obaw. Przekazano też ważne wieści dla graczy PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

W czerwcu w ręce graczy PC oddano demo Test Drive Unlimited: Solar Crown. Niestety stan techniczny wersji demonstracyjnej pozostawiał wiele do życzenia, co oczywiście zaniepokoiło fanów serii. Według deweloperów nie ma jednak powodów do obaw. Deweloperzy ze studia KT Racing postanowili bowiem w końcu przerwać milczenie i wyjaśnić, dlaczego poziom optymalizacji i stabilność dema Test Drive Unlimited: Solar Crown „nie spełniły oczekiwań części społeczności”.

Demo Test Drive Unlimited: Solar Crown było katastrofą, ale KT Racing przekonuje, że nie ma powodów do obaw

W komunikacie opublikowanym na Steam twórcy Test Drive Unlimited: Solar Crown poinformowali, że demo było oparte na starej wersji gry. Zgodnie z przekazanymi informacjami nie uwzględniała ona „wielu ważnych” osiągnięć w zakresie optymalizacji, nad którą KT Racing nieustannie pracuje. Część ulepszeń została już wdrożona, a wydajność produkcji jest dla deweloperów sprawą priorytetową.