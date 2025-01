Twórcy Terrarii rozpoczęli pracę nad kolejną “finalną aktualizacją” do gry. Już niedługo zobaczymy update Journey's End

Premiera Terrarii miała miejsce już 11 lat temu, jednak tytuł wciąż cieszy się uwagą zarówno twórców, jak i społeczności. Tytuł na przestrzeni ostatnich kilku lat doczekał się sporej liczby aktualizacji, w tym również wiele nazwanych przez twórców jako “finalny update”. Twórca wypowiedział się w mediach społecznościowych na temat tej nazwy przy okazji powrotu do prac nad projektem.

Terraria - powrót do pracy oraz zapowiedź kolejnego patcha

W serwisie BlueSky zobaczyliśmy nowy wpis głównego dewelopera Terrarii, Andrew Spinksa. Poinformował on, że już zespół Re-Logic właśnie wrócił do pracy i będzie zajmował się tworzeniem ostatniej aktualizacji do gry. Fani podchodzą jednak dość sceptycznie do tej informacji, ponieważ tytuł już naprawdę wiele razy miał doczekać się tej jednej, finałowej łatki. Sam deweloper podsumował ten temat słowami: “Terraria nigdy nie umrze, o ile ma pojawić się jeszcze jedna, ostatnia aktualizacja.”