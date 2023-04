The Last of Us Part I - Naughty Dog przyznaje się do błędu i obiecuje szybkie poprawki

Pecetowa premiera The Last of Us Part I z pewnością nie przebiegła po myśli twórców. Stan techniczny gry pozostawia wiele do życzenia, czemu gracze dali ujście w recenzjach. Obecnie jedynie 43%, z ponad 12 tys. zebranych na Steam opinii, jest pozytywnych. Naughty Dog przyznaje się jednak do błędu i obiecuje szybkie poprawki.

The Last of Us Part I już wkrótce powinno działać sprawniej

W najnowszym wpisie na Twitterze studio daje graczom do zrozumienia, że zdaje sobie sprawę z tego, iż zawiodło graczy i fanów. Deweloperzy zapowiadają również poprawki, które powinny ustabilizować działanie gry. Mniejszy hotfix powinien być gotowy już we wtorek, a w nadchodzącym tygodniu pojawi się również większa aktualizacja. Miejmy nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem i już wkrótce pecetowi gracze bez problemów będą mogli odkrywać świat The Last of Us Part I.



Na koniec przypomnijmy, że The Last of Us Part 1 dostępne jest nie tylko na PC, ale także na PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat konsolowej wersji odświeżonego wydania przygód Joela i Ellie, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Last of Us Part I - pół kroku do perfekcji.

