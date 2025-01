Twórcy popularnego symulatora rezygnują z dalszego rozwoju wersji VR

Kilka dni temu informowaliśmy o nowości, której doczeka się PowerWash Simulator. Popularny symulator otrzyma DLC Wallace i Gromit , nawiązujące do kultowych postaci ze studia Aardman Animations. To jednak nie wszystkie wieści związane z produkcją. Okazuje się bowiem, że twórcy rezygnują z dalszego rozwoju wersji na VR.

PowerWash Simulator w wersji VR nie będzie dłużej wspierany

Zespół deweloperski odpowiedzialny za popularny symulator, w którym gracze wcielają się w rolę specjalistów od czyszczenia, ogłosił, że zaprzestaje dalszego rozwoju wersji VR gry. Według Kirsty Rigden, CEO studia FuturLab, decyzja ta została podjęta w trosce o bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników. Zamiast przeprowadzać zwolnienia, firma zdecydowała się „przeprofilować” zespół VR i skierować go do prac nad innymi projektami.

Oznacza to, że gra pozostanie dostępna w sklepach, ale nie będzie już otrzymywać żadnych aktualizacji, wsparcia technicznego ani dodatkowej zawartości. Rigden przyznała, że ​​zespół uwielbia VR i wierzy w tę platformę, ale obecna sytuacja finansowa firmy nie pozwala na dalsze inwestowanie w ten projekt. Wersja PowerWash Simulator na VR generowała zbyt małe przychody w stosunku do kosztów jej utrzymania, podczas gdy w innych projektach studia brakowało rąk do pracy.