Twórcy Life is Strange: Double Exposure proszą fanów o pomoc po nieudanym projekcie

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o problemach twórców Life is Strange: Double Exposure. Po niezbyt udanej premierze wiele osób pracujących nad projektem zostało zwolnionych. Deweloperzy postanowili wyciągnąć wnioski mające zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Z tego powodu fani zostali poproszeni o podzielenie się swoimi odczuciami po premierze najnowszej odsłony serii.

Life is Strange: Double Exposure - plan zespołu po porażce gry

Square Enix wysłało do graczy Life is Strange: Double Exposure e-maile, w których znalazła się ankieta z pytaniami dotyczącymi wielu istotnych elementów gry, takich jak wątek fabularny, elementy techniczne oraz funkcje dostępne w trakcie gameplayu. Jedną z najistotniejszych kwestii było również to, czy kontynuacja serii jest produkcją wartą zakupu. Bardzo możliwe, że następne projekty japońskiego wydawcy oraz Deck Nine Games okażą się dzięki tej akcji bardziej udane.