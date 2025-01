Twórcy Helldivers 2 nie próżnują. Rozpoczęto prace nad koncepcją nowej gry

Mimo początkowych trudności i krytyki, gra Helldivers 2 okazała się wielkim hitem w 2024 roku, zdobywając uznanie graczy na całym świecie. Obecnie tytuł przyciąga wielu graczy i jest regularnie wspierany, zapewniając ogromne ilości świetnej rozgrywki. Jeśli jeszcze nie spróbowaliście podejść do tego tytułu, to być może przekona was do tego nasza recenzja. Teraz twórcy zacierają ręce i już planują nową grę.

Arrowhead Game Studios rozpoczyna pracę nad nową grą

Arrowhead Game Studios, nie zamierza spoczywać na laurach i trzymać się kurczowo „nurków”, rozwijając tytuł w nieskończoność. Oczywiście, nowa zawartość do ich kooperacyjnej gry PvE, z pewnością będzie się regularnie pojawiała, jednak zespół z Arrowhead już pracuje nad kolejnym tytułem.