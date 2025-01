Twórcy Ghost of Yotei zapowiadają pracowity 2025 rok. Tytuł ma się pojawić na pokazie State of Play

Ostatnio poznaliśmy nowe informacje dotyczące tegorocznego State of Play. Sony oficjalnie nie potwierdziło planów dotyczących zorganizowania wydarzenia, lecz dowiedzieliśmy się już o kilku produkcjach mających otrzymać swoją prezentację już w tym miesiącu. Twórcy jednego z wymienionych jakiś czas temu projektu potwierdzili, że bieżący rok przyniesie istotne wieści.

Ghost of Yotei - Sucker Punch Productions wraca po świątecznej przerwie

O Ghost of Yotei pojawiło się sporo informacji w trakcie 2024 roku. Tytuł dalej poprowadzi historię rozpoczętą w innym dziele studia - Ghost of Tsushima. Tym razem wcielimy się w postać kobiety, co spotkało się z mieszaną reakcją społeczności. Twórcy potwierdzili swoje wcześniejsze działania wskazujące na pozytywnie przebiegające prace nad grą. Na Twitterze pojawił się wpis informujący, że zespół jest gotowy na wznowienie prac po świąteczno-noworocznym odpoczynku.

