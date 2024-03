Twórcy Baldur’s Gate 3 pracowali już nad DLC. Dodatek został jednak anulowany

Spędziliśmy też mnóstwo czasu na przekształcaniu systemu w grę wideo i chcieliśmy robić nowe rzeczy. Tworzenie Dungeons & Dragons wiąże się z wieloma ograniczeniami, a Piąta Edycja nie jest łatwym systemem do przełożenia na grę wideo. Mieliśmy te wszystkie pomysły na nowe walki, które chcieliśmy wypróbować i nie były one kompatybilne – mówi Vincke.

Według szefa Larian Studios deweloperzy pracowali nad dodatkiem do Baldur’s Gate 3, ponieważ czuli, że „muszą” to zrobić. Wspomniany projekt „nie pochodził z serca”, a właśnie z takiego podejścia znany jest belgijski zespół. Dlatego też po powrocie ze świątecznego urlopu Vincke zdecydował się anulować DLC.

Wróciłem i powiedziałem zespołowi: Wiecie, nie będziemy tego robić. Zaczniemy pracować nad innymi rzeczami, o których rozmawialiśmy i które planowaliśmy przed rozpoczęciem prac nad Baldur’s Gate 3. To zawsze były plany na później, mamy dwie gry, które chcemy zrobić i mamy wiele koncepcji […]. Było świetnie. Wykonaliśmy swoją pracę. To historia z początkiem, środkiem i końcem. Przekażmy pałeczkę innemu studiu, by przejęło to niesamowite dziedzictwo – mówi Vincke.