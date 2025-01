Twórcy Balatro chwalą się kolejnym sukcesem. Tytuł wciąż zyskuje na popularności

Jednym z tytułów nominowanych na ubiegłorocznym The Game Awards w kategorii Gry Roku okazało się Balatro. Jest to gra karciana typu roguelike od niezależnego studia LocalThunk. Tytuł zyskał bardzo duże zainteresowanie graczy, którzy chętnie wystawiają wysokie noty między innymi na Steamie. Dzisiaj dowiedzieliśmy się również o sukcesach dotyczących wyników sprzedaży.

Balatro - LocalThunk ma powody do świętowania

W grudniu ubiegłego roku deweloperzy pochwalili się sprzedaniem 3,5 miliona egzemplarzy Balatro na wszystkich platformach. Prawdopodobnie dzięki obecności na TGA 2024 o wiele więcej osób usłyszało o produkcji, przez co ta liczba właśnie przekroczyła 5 milionów. Jednym z elementów przyczyniającym się do popularności tytułu są również częste kolaboracje z innymi markami z branży. Do tej pory doczekaliśmy się współprac z między innymi Wiedźminem 3, Among Us, Dave the Diver, Vampire Survivors, 1000xResist, Cyberpunk 2077, Slay the Spire oraz Warframe, a na tym prawdopodobnie się nie zakończy.

