Twórcy Avengers Endgame otrzymali 5 milionów dolarów za to, by NIE kręcić adaptacji League Of Legends

Arcane to jeden z większych hitów Netflixa ostatnich lat. Premiera drugiego sezonu już jutro.

Animowany serial Arcane, osadzony w świecie gry League of Legends, odniósł w 2021 roku ogromny sukces na Netflix, stając się jednym z jej największych hitów platformy ostatnich lat. Mimo to studio Riot Games, twórca LoL, napotykało trudności w rozwijaniu swojej marki na inne dziedziny rozrywki, w tym w kinie. Jak donosi Variety, aby uniknąć nieudanej adaptacji filmowej, firma była zmuszona zapłacić 5 milionów dolarów braciom Russo, znanym z sukcesów przy Avengers: Wojna bez granic i Konic gry, za wycofanie się z projektu.

Bracia Russo mieli kręcić film LoL ale się nie udało

Kilka lat temu Riot Games rozpoczęło współpracę z Anthonym i Joe Russo nad produkcją filmu na podstawie League of Legends. Mimo że bracia Russo mają na koncie reżyserię jednych z najbardziej kasowych filmów w historii, Riot Games w pewnym momencie „przemyślało” swoje podejście do projektu, co ostatecznie zakończyło się koniecznością wycofania reżyserów z umowy. Zdaniem Variety, decyzja ta wynikała z braku doświadczenia Riot w pracy nad dużymi produkcjami filmowymi.