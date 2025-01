Twórca Twisters tym razem nakręci science fiction. Fabuła ma skupić się na podróżach w czasie

Warto jednak zadać pytanie, co stało się z wcześniejszą obietnicą Chunga, by po sukcesie Twisters wrócić do mniejszych, bardziej osobistych projektów. W zeszłym roku mówił o filmie o średnim budżecie z Stevenem Yeunem w roli głównej, który miał być „małą historią miłosną”. Sukces Twisters mógł jednak zmienić te plany, kierując reżysera na jeszcze szersze wody kina komercyjnego. Niewykluczone, że twórca jest zainteresowany łączeniem dwóch estetyk – bycia blisko małych historii, przy udziale odpowiedniego rozmachu. Czekamy zatem na kolejny, oryginalny projekt.