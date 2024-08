Gęsty klimat na nowym zwiastunie STALKER 2. W grze pojawi się znany fanom serii bohater

Twórcy STALKER 2: Heart of Chornobyl nie zamierzają zwalniać tempa. Do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, a deweloperzy postanowili podzielić się kolejnym materiałem prezentującym grę. Tym razem otrzymaliśmy klimatyczny zwiastun przedstawiający kilka lokacji, a także zdradzający dobre wieści dla miłośników serii.

Nowy materiał potwierdza bowiem, że w STALKER 2: Heart of Chornobyl nie zabraknie protagonisty ze STALKER: Czyste Niebo. Postać kojarzą z pewnością fani, jednak do tej pory nie było jasne, co stało się z bohaterem po wydarzeniach z Czystego Nieba. Na świeżo opublikowanym zwiastunie widzimy jednak Szramę rozmawiającym ze Skifem o tajemniczej anomalii. Trailer znajduje się na dole wiadomości.