Porównanie STALKER 2 i STALKER. Materiał ukazuje różnice między dwoma odsłonami serii

Na YouTube ukazały się ostatnio ciekawe materiały porównujące nadchodzący STALKER 2: Heart of Chornobyl z pierwszą częścią cyklu. Autorem jest YouTuber Cycu1, który postanowił zestawić ze sobą te dwa tytuły, aby ukazać, jak bardzo różni się nowa odsłona od poprzedniej. Oczywiście, od momentu premiery pierwszego STALKER-a minęło już sporo czasu, jednak warto zerknąć na to, jak wiele się zmieniło.

Na materiale możemy również zobaczyć, że deweloperzy zadbali o wprowadzenie do nowej odsłony serii kilku kultowych lokacji. Nie zabraknie także znanych z realnego świata miejscówek. Dodatkowo Cycu1 zaprezentował porównanie STALKER 2 ze STALKER Anomaly, czyli modyfikacją powstałą na bazie STALKER: Zew Prypeci. Omawiane materiały znajdują się na dole wiadomości.

Zakazana zona w Czarnobylu zmieniła się nie do poznania po drugiej eksplozji w 2006 roku. Przez mutantów, anomalie i walczące ze sobą strony w zonie żyje się bardzo ciężko. Bez względu na niebezpieczeństwa takie artefakty przyciągały wielu stalkerów, którzy, ryzykując życiem, zapuszczali się do zony z nadzieją na bogactwa lub może i odkrycie prawdy skrywającej się w Sercu Czarnobyla. – czytamy w opisie gry STALKER 2: Heart of Chornobyl.