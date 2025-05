Twórca Dragon Ball miał swoją ulubioną wersję Kamehameha. Ta technika jest najbardziej niedoceniana

Ten, który zrobił na mnie największe wrażenie, to pierwszy – ten, który wykonał Roshi. Bo to wtedy rozpoczęła się historia Kamehameha.

Kamehameha to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ikonicznych ataków w historii anime i mangi. Wśród fanów Dragon Balla nie brakuje emocjonalnych wspomnień związanych z tą techniką – od gniewnego wybuchu Goku przeciwko Freezie, przez dramatyczną końcówkę walki Gohana z Komórczakiem, aż po efektowną eliminację Kefli w Turnieju Mocy. Nic więc dziwnego, że dla wielu to właśnie Goku stał się twarzą tego ataku. Jednak sam twórca Dragon Balla, Akira Toriyama, wskazał zupełnie inny moment z Kamehameha jako ten, który zapadł mu w pamięć najbardziej.

Wspomniany moment miał miejsce w 14. rozdziale mangi zatytułowanym „Kame Kame Kame Kame Kame Chameleon”, będącym grą słów z tytułem popularnej piosenki „Karma Chameleon” z 1983 roku. Mistrz Roshi użył wtedy Kamehamehy nie po to, by pokonać wroga, ale żeby… ugasić pożar. To wydarzenie miało nieoczekiwanie kluczowe znaczenie, wprowadzając pojęcie ki do świata Dragon Balla i zapowiedziało radykalną zmianę tonu serii z lekkiej komedii przygodowej w pełnoprawny shōnen.

Co ciekawe, chociaż to Goku bezsprzecznie rozsławił ten atak, sam Kamehameha nigdy nie był jego autorską techniką. Stworzył ją Mistrz Roshi i to on przez lata był jej głównym użytkownikiem. Goku nauczył się jej, zaledwie po jednokrotnym jej zobaczeniu. Wkrótce potem, jako dziecko, bez większego trudu wykonał własną wersję, przypadkowo niszcząc przy tym samochód.