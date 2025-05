Twórca Dragon Ball miał jeden wielki problem z anime. To sprawia, że serial stał się wyjątkowy

Akira Toriyama w jednym z wywiadów przyznał, co nie pasowało mu w ekranizacji anime Dragon Balla.

Dragon Ball to jedna z najpopularniejszych serii animowanych na świecie, uwielbiana za widowiskowe sceny walki, charyzmatyczne postacie i niepowtarzalny styl. Choć Akira Toriyama pozostawił Toei Animation dużą swobodę w tworzeniu adaptacji anime, miał jedno konkretne zastrzeżenie, które rzuca światło na jego pierwotną wizję serii.

To stwierdzenie nabiera szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę, że Dragon Ball od początku czerpał z klasycznej chińskiej powieści Wędrówka na Zachód. W początkowych odcinkach anime Goku przypomina bohatera baśni. Posiada nietypowy wygląd (w tym ogon), rusza w podróż w poszukiwaniu magicznych kul spełniających życzenia, a po drodze spotyka wampiry, zombie, mumie, wróżki, a nawet legendarnego smoka Shenrona.

Choć anime później przekształciło się w bardziej futurystyczną i „kosmiczną” serię (Dragon Ball Z), ten pierwotny, baśniowy ton wyraźnie odcisnął piętno na stylistyce i klimacie wcześniejszych odcinków. Zresztą sama decyzja Toei, by podzielić anime na Dragon Ball i Dragon Ball Z, mimo że manga tego nie robiła, okazała się trafna. Tym bardziej że „Zetka” znacząco odbiegała klimatem od oryginału, wchodząc mocniej w rejony science fiction.

Baśniowa wizja Toriyamy ukształtowała DNA serii, pozwalając jej płynnie przechodzić od opowieści o magicznych artefaktach i egzotycznych stworach do epickich bitew między bogami i wojownikami spoza naszej planety. To właśnie to połączenie dziecięcej fantazji i późniejszego rozmachu sprawiło, że Dragon Ball przetrwał dekady i wciąż przyciąga nowe pokolenia fanów.