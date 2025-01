Twórca Black Myth Wukong o braku wydania gry na Xboxa. Poznaliśmy powód opóźnienia

Informacja podana przez jednego z twórców Black Myth Wukong jest sprzeczna z wcześniejszymi doniesieniami Microsoftu. Firma zapewniała, że prace nad wydaniem tytułu na Xbox Series X/S trwają, a opóźnienia nie mają związku z problemami technicznymi. Wiele mediów związanych z Xboxem twierdziło, że ta sytuacja była spowodowana umową na wyłączność z PlayStation.

Na koniec przypomnijmy, że Black Myth Wukong jest obecnie dostępny jedynie na PC oraz PlayStation 5. Produkcja została wczoraj wyróżniona na Steam Awards 2024 w trzech kategoriach: Game of the Year, Best Game You Suck At Award, Outstanding Story-Rich Game.