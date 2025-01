Twórca BioShock ujawnia taktyczne roguelite fantasy - Wartorn

Twórcy podkreślają nacisk na narrację i trudne decyzje moralne. Każda rozgrywka przyniesie nowe wyzwania, od zarządzania zasobami po wybory wpływające na los drużyny. Jak wyjaśnia Hellquist, „Wartorn zmusza graczy do refleksji nad poświęceniem i przetrwaniem w podzielonym świecie”. Co wy na to?

Gra trafi do wczesnego dostępu na Steam i Epic Games Store. Twórcy na premierę już teraz obiecują bogatą zawartość, w tym chociażby dopracowane doświadczenie i szeroki wybór jednostek, ulepszeń oddziałów, ulepszeń bohaterów, członków rodziny, biomów, map, wydarzeń i zadań. W miarę postępów prac nad wydaniem wersji 1.0 Wartorn pojawi się jeszcze więcej rozwijanych elementów.