Twierdza Krzyżowiec: Edycja Ostateczna zapowiedziana. Zwiastun prezentuje zmiany w remasterze

I stało się! Firefly Studios ujawniło swój nowy projekt, którego ogłoszenie zapowiedzieli jeszcze w ubiegłym tygodniu. Zgodnie z przewidywaniami ich nadchodzącym tytułem jest Twierdza Krzyżowiec: Edycja Ostateczna, czyli remaster kultowej serii strategii, której oryginalna wersja zadebiutowała na rynku jeszcze w 2002 roku. Fani mogą oczekiwać nie tylko unowocześnionej oprawy wizualnej i muzycznej, dostosowanej do współczesnych standardów, ale również wielu nowości.

Twierdza Krzyżowiec: Edycja Ostateczna – pierwszy zwiastun, data premiery i zapowiedź wersji demonstracyjnej

Twierdza Krzyżowiec: Edycja Ostateczna zaoferuje wszystko to, co znamy z oryginalnej wersji gry, a także kilka zupełnych nowości. Firefly Studios wprowadzi do swojej produkcji aż 8 nowych grywalnych jednostek, 4 nowych władców sterowanych przez sztuczną inteligencję, z którymi będzie można się zmierzyć, a także kilka dodatkowych kampanii – 2 kampanie historyczne i 4 szlaki potyczek „Piaski czasu”, w których będzie można grać samemu, jak i z innymi graczami.