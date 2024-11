Trzy mapy zmierzające do Call of Duty: Black Ops 6 na zajawce od Activision

Już 14 listopada ruszy pierwszy sezon w Call of Duty: Black Ops 6. Przed tym wydarzeniem Activision postanowiło podzielić się zajawką trzech map, które zostaną dodane do gry. Wśród nich znajduje się Hideout i Extraction (6 na 6) oraz Heirloom (6 na 6 i 2 na 2) . Klip udostępniony przez twórców znajduje się na dole wiadomości.

Jak wspomnieliśmy powyżej, wraz z pierwszym sezonem do Call of Duty: Black Ops 6 ma trafić solidna dawka zawartości. Poza nowymi mapami gracze mogą spodziewać się między innymi „wprowadzenia Omnimovement, broni z Black Ops 6 oraz funkcji Loadout do Call of Duty: Warzone”.

Warto dodać, że premiera Call of Duty: Black Ops 6 stanowić ma „największą premierę Call of Duty w historii, ustanawiając rekord liczby graczy pierwszego dnia, a także liczby subskrybentów Game Pass w dniu premiery”. Informacje te przekazał dyrektor generalny Microsoftu. Sprzedaż całej serii osiągnęła natomiast poziom 500 milionów egzemplarzy.