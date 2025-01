Trzeci dodatek do Atomic Heart ze świetnymi pierwszymi ocenami. Zobaczyliśmy premierowy zwiastun

W Atomic Heart Enchantment Under the Sea przeniesiemy się do bardzo rozległej podwodnej lokacji, gdzie spotkamy wiele nowych postaci oraz rodzajów przeciwników, a także zostaną wprowadzone nowe umiejętności rękawicy: Whip oraz Blaze. Tym razem zobaczyliśmy bardziej liniowy projekt poziomów, a twórcy skupili się na podkreśleniu roli zagadek. Nowy ekwipunek ma nam także pozwolić na walkę z wrogami oraz usuwaniu przeszkód podczas eksploracji.

Wczoraj miała miejsce premiera DLC do Atomic Heart, RPG-a akcji, który kontynuuje historię znaną z poprzedniego rozszerzenia - Trapped in Limbo. Mundfish oraz Focus Entertainment odpowiedzialni za projekt postanowili podzielić się premierowym zwiastunem nowej zawartości. Poznaliśmy już także pierwsze opinie graczy, które okazały się bardzo pozytywne.

Kontynuuj emocjonującą rozgrywkę Atomic Heart w trzecim DLC, w którym major P-3 opuszcza świat Limbo i wraca do Zakładu 3826! Odkrywaj główną fabułę z pomocą świadomości bliźniaczek. Wskocz do podwodnego ośrodka badawczego Neptun, by ocalić ludzkość przed fatalną przyszłością. Poznaj kolejne postaci, współpracuj z powracającymi i skorzystaj z nowego arsenału w walce z morskimi zagrożeniami.

Jak wspomnieliśmy, Atomic Heart Enchantment Under the Sea jest już dostępny na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Za dodatek musimy zapłacić na Steamie 31,99 złotych. Do tej pory został on oceniony przez 215 osób, z czego aż 96 procent opinii okazało się pozytywnych.