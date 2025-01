Trzech aktorów odmówiło Marvelowi zagrania Czarnej Pantery. Głośne nazwiska nie chciały przejąć roli po Chadwicku Bosemanie

Marvel szuka nowego odtwórcy do roli Czarnej Pantery, ale nie okazuje się to łatwym zadaniem.

Jeszcze zanim Chadwick Boseman przyjął rolę Czarnej Pantery, debiutując w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów z 2016 roku, prawdopodobnie cała ta trójka aktorów przyjęłaby tę rolę. Ale sytuacja zmieniła się wraz ze śmiercią Bosemana, który wcielał się w T’Challę w MCU. Aktor nagle zmarł w 2020 roku, co pokrzyżowało plany twórców na drugą część Czarnej Pantery. W Wakanda w moim sercu z 2022 roku to Shuri, młodsza siostra króla przejęła superbohaterską rolę, ale od początku było jasne, że nie zostanie Czarną Panterą na dłużej. Niedawno pojawiły się doniesienia, że Marvel poszukuje nowego aktora do roli T’Challi, który miałby zastąpić Chadwicka Bosemana i stać się na lata nową Czarną Panterą. Ale okazuje się to niezwykłym trudnym zadaniem i już trzech aktorów miało odmówić studiu przyjęcie tej roli.

Czarna Pantera – trzech aktorów odmówiło Marvelowi

Szczegóły wprowadzenia nowej Czarnej Pantery nie są znane. Nie wiadomo, czy byłaby to alternatywna wersja T’Challi z innego świata, czy też Marvel w jakiś pokrętny sposób spróbuje przywrócić do życia króla Wakandy, ale z zupełnie nowym aktorem. Pojawiły się również doniesienia, że plotki o ponownym obsadzeniu T’Challi nie są prawdziwe i w rzeczywistości studiu poszukuje młodego aktora, który wcieli się w T’Challe II, czyli syna poprzedniej Czarnej Pantery.