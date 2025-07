Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – w grze jest ukryty level inspirowany kultową kreskówką

Gracze Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 odkryli ciekawy sekret. W grze znajduje się ukryty poziom inspirowany kultową kreskówką SpongeBob Kanciastoporty. To kolejny dowód na to, że twórcy serii nie boją się szalonych crossoverów.

Na szczęście twórcy nadrabiają innymi crossoverami – w grze pojawili się już Wojownicze Żółwie Ninja, a nawet Doom Slayer. Teraz do tego grona dołącza świat SpongeBoba. Aby aktywować ten ukryty easter egg, wystarczy załadować poziom Skater Island i wyskoczyć z dziobu pirackiego statku – wtedy trafimy prosto do podwodnego Bikini Bottom.

Co prawda jest to poziom mało obszerny, ale to przyjemny ukłon w stronę fanów animacji. Niektórzy gracze twierdzą, że zawartość jest zablokowana w edycji deluxe, ale powinna być również dostępna dla osób korzystających z Xbox Game Pass lub zamawiających grę w przedsprzedaży.

Choć SpongeBob nie dołączy do listy grywalnych skaterów (przynajmniej na razie), to sam fakt jego obecności elementów tej kreskówki w grze pokazuje, że twórcy nadal mają dystans, wyobraźnię i poczucie humoru – czyli wszystko to, co zawsze kochaliśmy w serii Tony Hawk’s. Warto odnotować, że inny easter egg ukryty w grze wywoła niemałe kontrowersje.