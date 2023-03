Tommy Flanagan i Russell Crowe ponownie razem na ekranie. Zagrają kryminalnym thrillerze Sleeping Dogs

Tommy Flanagan znany widzom doskonale z roli w serialu Synowie Anarchii dołącza do obsady thrillera Sleeping Dogs.

Tommy Flanagan podpisał właśnie kontrakt, na mocy którego zagra we thrillerze kryminalnym Sleeping Dogs. Dzięki swojej decyzji spotka ponownie na planie Russela Crowe'a . Niegdyś obaj panowie pracowali wspólnie nad nagrodzonym Oscarem klasykiem Ridleya Scotta, Gladiatorem.

Powstający aktualnie w Australii film jest adaptacją powieści The Book of Mirrors. Jej bohaterem jest były detektyw z wydziału zabójstw Roy Freeman (Crowe), który w wyniku nowatorskiej terapii Alzheimera ma za zadanie ponownie zbadać sprawę brutalnego morderstwa dokonanego na profesorze college'u. Walczący o odzyskanie pamięci Roy prosi swojego byłego partnera o pomoc we wznowieniu śledztwa. Na ich drodze pojawi się tajemnicza kobieta oraz wielu splątanych i bardzo niejasnych wydarzeń.

Tommy Flanagan i Russel Crowe zagrają w Sleeping Dogs

Flanagan jest prawdopodobnie najbardziej znany z roli Filipa „Chibsa” Telforda w serialu Synowie Anarchii, który doczekał się siedmiu sezonów. Obecnie Flanagan występuje w spin-offie niezwykle popularnego dramatu kryminalnego Power i można go także zobaczyć w Westworld na HBO, Peaky Blinders i Wu Assassins na Netflix.