Lara Croft w Tomb Raider I-III Remastered to dzieło Polaka. Gracze chwalą pracę grafika

Wczoraj zadebiutował na rynku pakiet odświeżonych przygód słynnej pani archeolog. Recenzenci w dużej mierze pochlebnie wyrażali się na temat Tomb Raider I-III Remastered, chwaląc między innymi udane połączenie zaktualizowanej grafiki z zachowaniem ducha pierwowzoru. Tymczasem okazuje się, że za modelem Lary Croft w omawianej kolekcji stoi nasz rodzimy grafik.

Jednym z najczęściej chwalonych w kontekście Tomb Raider I-III elementów jest odświeżony wygląd Lary Croft. Okazuje się, że za wizerunkiem pani archeolog stoi nasz rodzimy grafik, Konrad Majewski. Doświadczony artysta postanowił pochwalić się osiągnięciem w mediach społecznościowych.

To oficjalne! Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę podzielić się informacją, że to ja stoję za modelem Lary w #TombRaiderRemastered! Praca z tak niesamowitym i utalentowanym zespołem była niezwyklą podróżą! Dziękuje wszystkim za wiarę we mnie! – pisze Konrad na platformie X.

Poza współpracą przy wspomnianym projekcie Polak brał również udział przy powstawaniu fanowskiego Tomb Raider: The Angel of Darkness. W portfolio Konrada znajduje się masa różnych grafik przedstawiających Larę Croft, co tylko potwierdza jego zamiłowanie do postaci. Portal Reddit przepełniony jest natomiast pochwałami dla pracy artysty: