To ulubiona postać twórcy Dragon Balla. Akira Toriyama przyznał, że ten bohater sprawiał mu ogromne problemy

Tak to już jest, jak za bardzo przywiążesz się do swojej postaci.

Choć od śmierci Akiry Toriyamy minęły już ponad dwa lata, fani Dragon Balla wciąż wracają do licznych wypowiedzi legendarnego mangaki, aby lepiej zrozumieć kulisy powstawania jednej z najpopularniejszych serii w historii. Jedna z nich rzuca nowe światło na postać Piccolo, którą sam twórca uważał za swoją ulubioną. Dragon Ball – Piccolo był ulubionym bohaterem Akiry Toriyamy Toriyama wielokrotnie podkreślał, że to właśnie Piccolo zajmuje szczególne miejsce w jego sercu. Okazuje się jednak, że bohater ten był dla autora również źródłem niemałych trudności. W specjalnej broszurze przygotowanej z okazji kinowej premiery filmu Dragon Ball Super: Super Hero w 2022 roku twórca przyznał, że zarówno Piccolo, jak i cała rasa Nameczan, potrafili przyprawić go o ból głowy.

Autor zwrócił uwagę na wyjątkowo zawiłą historię tej postaci. Przypomniał, że Piccolo początkowo był Wielkim Królem Demonów, który oddzielił się od boga odpowiedzialnego za stworzenie Smoczych Kul na Ziemi. Po porażce z Goku powrócił jako jego własny następca, ukrywający swoją tożsamość pod imieniem Ma Junior. Później połączył się z wojownikiem Nail'em podczas walk na Namek, a następnie ponownie zjednoczył z Kamim. Toriyama żartował, że przeszłość Piccolo jest na tyle skomplikowana, iż sam miał problem z zapamiętaniem wszystkich szczegółów. Dodał również, że Nameczanie pozostają jedną z najbardziej tajemniczych ras w całym uniwersum Dragon Balla, co dodatkowo utrudniało pracę nad ich historią.

GramTV przedstawia:

Paradoksalnie to właśnie ta złożoność sprawiła, że Piccolo stał się jedną z najbardziej lubianych postaci serii. Zanim Vegeta przeszedł drogę od przeciwnika do sojusznika Goku, podobną przemianę przeszedł właśnie Piccolo. Jego relacje z Gohanem, Videl oraz Pan zyskały dodatkową głębię dzięki bogatej historii bohatera. Film Dragon Ball Super: Super Hero ponownie skierował uwagę widzów na Piccolo i Gohana, prezentując ich nowe formy, Orange Piccolo oraz Beast Gohana. Dzięki temu duet wrócił do grona najpotężniejszych wojowników serii, obok Goku, Vegety i Broly'ego. W obliczu oczekiwanego powrotu mangi Dragon Ball Super wielu fanów liczy, że to właśnie ta grupa bohaterów odegra kluczową rolę w kolejnych rozdziałach historii. Jedno pozostaje jednak niezmienne. Piccolo był ulubieńcem Akiry Toriyamy, nawet jeśli jego skomplikowana przeszłość niejednokrotnie wystawiała cierpliwość autora na próbę.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.