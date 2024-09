To przejście Dark Souls zajęło graczowi kilkanaście godzin i grubo ponad 100 prób

Przejście Dark Souls w opisany wyżej sposób nie jest proste z wielu powodów. Po pierwsze, przeciwnicy umieszczeni losowo nie byli odpowiednio zeskalowani, przez co trafiając na bossa z końcówki gry na samym jej początku jest on znacznie trudniejszy niż powinien. Po drugie, w pierwszych lokacjach możemy znaleźć duże grupy wrogów, którzy w tym wypadku z dużym prawdopodobieństwem będą stanowić problem.

Największą przeszkodą, z jaką musiał zmierzyć się wspomniany streamer było automatyczne wyposażanie się wszystkiego, co znalazł w trakcie rozgrywki. Spowodowało to, że przez większość czasu używany ekwipunek był nieulepszony i często wymagał większych statystyk niż postać akurat posiadała. Mógł co prawda używać nowo pozyskanych rodzajów broni, ale zadawały one jedynie symobliczne obrażenia, jeśli bohater nie dysponował odpowiednimi statystykami. Tarcze niekiedy także bywały bezużyteczne.