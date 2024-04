To nie Will Smith miał zagrać jednego z bohaterów w Bad Boys. Martin Lawrence zdradził, kto miał wystąpić w filmie

Martin Lawrence i Will Smith to duet bez którego trudno sobie wyobrazić serię filmów Bad Boys. Jednak jeden z aktorów mógł nie wystąpić w tych filmach.

Do tej pory seria Bad Boys dorobiła się czterech filmów, a we wszystkich w rolach głównych występują Martin Lawrence i Will Smith. Ta para stała się synonimem serii, ale okazuje się, że kiedy pomysł na pierwszy film został przedstawiony Martinowi Lawrence’owi, to chciał on, aby jego partnerem ekranowym był Eddie Murphy.

Will Smith mógł nie zagrać w Bad Boys

Sprawa została ujawniona w trakcie jednego z wywiadów promujących najnowszą odsłonę serii Bad Boys: Ride or Die. To właśnie w jego trakcie Lawrence ujawnił kogo widział w obsadzie oraz powód dlaczego wybrany został Will Smith.