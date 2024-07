Gwiazdy Gry o tron i Hobbita dołączają do obsady serialu Criminal. Prime Video kompletuje listę znanych nazwisk

Streamer przekazał, że w obsadzie serialu Criminal pojawi się Emilia Clarke znana z roli Daenerys Targaryen w Grze o tron, a także Luke Evans, którego powinniście kojarzyć między innymi z występu w Hobbicie.

Serial Criminal będzie adaptacją popularnych komiksów o tym samym tytule autorstwa Eda Brubakera i Seana Phillipsa. Clarke wcieli się w Mallory, która jest opisywana jako zręczna i odważna złodziejka, która równie dobrze posługuje się sprytem, co bronią. Kobieta należy do grupy złodziei pod przewodnictwem Ricky’ego Lawlessa, z którym łączy ją namiętny romans. Bohaterka skrywa sekrety, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo nie tylko na nią, ale również na całą ekipę. Z kolei Evans wcieli się w Tracy’ego Lawlessa. W wieku 18 lat dostał alternatywę – więzienie lub wojsko. Podczas służby jego kryminalne instynkty zostały przekierowane w stronę ścisłej dyscypliny wojskowej. Został przydzielony do Sił Specjalnych i trafił na szkolenie eksperta do spraw tajnych operacji i wojny partyzanckiej.