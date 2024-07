Oryginalny aktor głosowy z Dead Rising nie otrzymał propozycji zagrania Franka Westa w remasterze

Według oryginalnego aktora głosowego z Dead Rising Capcom nie zaproponował mu roli Franka Westa w remasterze

Jak przekazał na platformie X użytkownik FrankByDaylight, aktor Terence J. Rotolo, który oryginalnie użyczał swojego głosu postaci Franka Westa, odniósł się na Instagramie do kwestii braku jego obecności w nadchodzącej, zremasterowanej wersji Dead Rising. Zapytany o to, dlaczego nie obsadzono go ponownie w roli dziennikarza, aktor stwierdził, że „po prostu nie został wezwany do tej misji”.