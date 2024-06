To nie Rey będzie główną bohaterką swojego filmu? Nowe szczegóły produkcji z Gwiezdnych wojen

Lucasfilm obecnie pracuje nad nowym filmem z Gwiezdnych wojen, w którym główną postacią miała być Rey. Niedawno reżyserka Sharmeen Obaid-Chinoy stwierdziła nawet, że chce przenieść swoje doświadczenia, aby eksplorować historię „kobiety Jedi”. Jednak najnowsze doniesienia sugerują, że Rey nie musi być główną bohaterką lub centralną postacią swojej własnej produkcji.

Gwiezdne wojny – film o Rey skupi się na młodych uczniach Jedi?

Scooper Daniel Richtman ujawnił, że studio obecnie poszukuje „wielu nowych nastoletnich aktorów do głównych ról”. Prawdopodobnie chodzi o młodych uczniów Rey, która założy swój własny Zakon Jedi. Plotka jednak sugeruje, że to właśnie jej padawani będą odgrywać w filmie najważniejszą rolę i to wokół nich będzie kręcić się historia. Rey może więc zostać sprowadzona do podobnej roli, jaką odgrywał Obi-Wan Kenobi w trylogii prequeli.