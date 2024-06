Gwiezdne wojny z Rey będą eksplorować historię „kobiety Jedi”. Reżyserka chce wykorzystać swoje własne doświadczenia

Najbardziej interesuje mnie historia Rey jako kobiety Jedi. W ten sposób najlepiej mogę wykorzystać swoje doświadczenia.

Następnie Sharmeen Obaid-Chinoy odniosła się do krytyki ze strony części fanów Gwiezdnych wojen, którzy potępili jej zatrudnienie, obawiając się o historię opartą na ideologii „woke”. Niektórzy zagrozili nawet bojkotem filmu, a oliwy do ognia dodało przypomnienie jednej z wypowiedzi reżyserki, która brzmi: „sprawienie, że mężczyźni czują się niekomfortowo”, co stało się viralem w sieci, bez podania jakiegokolwiek kontekstu.