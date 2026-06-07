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To nie Portal 3, ale skojarzenia są oczywiste. Poznajcie Paradoxical

Maciej Petryszyn
2026/06/07 00:22
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Od dawna wiadomo, iż Valve ma problemy z liczeniem do trzech. Half-Life 3? Nie. Left 4 Dead 3? Też nie.

A może Portal 3? Otóż… nie. Na szczęście Future Games Show przyniosło nam swoisty “zamiennik”.

Paradoxical
Paradoxical

Paradoxical, czyli prawie Portal

Mowa tutaj o Paradoxical. Przy okazji opublikowanego na wspomnianym pokazie materiału trudno było nie dostrzegać skojarzeń z Portalem. Szczególnie że cały tytuł również w dużej mierze oparty jest na portalach. Te stanowić będą pełnoprawne fizyczne obiekty, co oznacza, że będziemy mogli je przenosić i zmieniać położenie. Wszystko po to, by rozwiązywać stające przed nami logiczne zagadki.

GramTV przedstawia:

Portale różnić się będą też rozmiarami, co będzie pozwalało na manipulację skalą. Zarówno poszczególnych obiektów, jak i nawet… nas samych. W tych zmaganiach towarzyszyć nam będzie sympatyczny Eko, który okaże się nieocenionym pomocnikiem przy okazji niektórych łamigłówek. Naszym celem jest odkrycie, co stało się z pradawną cywilizacją, która rzeczone portale stworzyła. Premiera w 2. kwartale 2027 roku.

Tagi:

News
Future Games Show
Future Games Show Summer Showcase
Future Games Show Summer Showcase 2026
Paradoxical
Venn Studios
gubebra
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112