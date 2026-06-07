To nie Portal 3, ale skojarzenia są oczywiste. Poznajcie Paradoxical

A może Portal 3? Otóż… nie. Na szczęście Future Games Show przyniosło nam swoisty “zamiennik”.
Paradoxical, czyli prawie Portal
Mowa tutaj o Paradoxical. Przy okazji opublikowanego na wspomnianym pokazie materiału trudno było nie dostrzegać skojarzeń z Portalem. Szczególnie że cały tytuł również w dużej mierze oparty jest na portalach. Te stanowić będą pełnoprawne fizyczne obiekty, co oznacza, że będziemy mogli je przenosić i zmieniać położenie. Wszystko po to, by rozwiązywać stające przed nami logiczne zagadki.
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