Najwyraźniej stęskniliśmy się za Yellowstone bo wyniki oglądalności mówią same za siebie.

Powrót do Yellowstone już teraz można nazwać sukcesem. Najnowszy odcinek serialu, czyli odcinek dziewiąty sezonu piątego, w samych Stanach Zjednoczonych przyciągnął imponującą widownię. Wysoka oglądalność może jeszcze wzrosnąć, gdy dojdą także wyniki z Europy. Dane te zebrał Variety.

Rekord otwarcia dla Yellowstone. Tylu widzów serial jeszcze nie miał

5,4 miliona widzów oglądało serial na CBS, a 5,85 miliona na Paramount Network, co już na starcie daje łączny wynik 11,25 miliona widzów. Dzięki dodatkowym emisjom i powtórkom w takich sieciach jak MTV, CMT i Pop liczba ta wzrosła do około 13,62 miliona. Po uwzględnieniu danych z VideoAmp, Paramount informuje o łącznej widowni wynoszącej 16,4 miliona, co czyni ten odcinek rekordowym w historii serialu. Dla porównania, pilotażowy odcinek sezonu piątego, który debiutował w listopadzie 2022, osiągnął wynik 8,8 mln widzów.