To będzie najstraszniejszy horror tego roku? Witajcie w Derry w pierwszym zwiastunie

To książka, którą bardzo kochamy, i czuliśmy, że wciąż jest w niej wiele historii do opowiedzenia. Jest tak bogata w postaci i wydarzenia, że uznaliśmy, iż najlepiej oddamy sprawiedliwość książce i fanom, jeśli powrócimy do tego świata. Opowiadamy przede wszystkim historie interludiów – zapisków Mike’a Hanlona, opartych na jego śledztwie, które obejmuje wywiady z starszymi mieszkańcami miasteczka. W Witajcie w Derry poruszamy tematy znane już z filmu – przyjaźń, stratę, siłę wspólnej wiary – ale ta opowieść koncentruje się również na wykorzystaniu strachu jako broni, co jest tematem bardzo aktualnym także w naszych czasach - powiedzieli Andy Muschietti i jego siostra oraz partnerka producencka Barbara Muschietti.