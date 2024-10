To będzie najpoważniejszy konkurent GTA 6? Pierwsze screeny z gry AAA z otwartym światem od byłego twórcy Just Cause

Sugerując się samą oprawą graficzną, to będzie na co czekać.

Były deweloper Avalanche Studios, Christopher Sundberg, który pracował nad serią Just Cause, podzielił się pierwszymi screenami ze swojej nowej gry AAA, która powstaje w studiu Liquid Swords. Produkcja z otwartym światem wzorowanym na Nowym Jorku powstaje już od kilku lat. Gra wciąż nie ma oficjalnego tytułu, ale za sprawą najnowszym materiałów możemy zobaczyć, że produkcja może oczarować graczy swoją oprawą graficzną i stanąć w szranki z przygotowywanym przez Rockstar Games Grand Theft Auto 6.

Pierwsze screeny z gry inspirowanej GTA od twórcy z Avalanche Studios

Żadne szczegóły gry nie są jeszcze znane. Produkcja klimatem może przypominać dwie pierwsze części Mafii, choć prawdopodobnie akcja będzie rozgrywać się we współczesności. Przynajmniej na to sugeruje metropolia, która prezentuje się bardzo podobnie do Nowego Jorku.