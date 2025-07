To będzie najbardziej kontrowersyjny horror roku? Film już teraz mierzy się z problemami

Drugi film w reżyserii Maggie Gyllenhaal, zatytułowany The Bride!, mierzy się z poważnymi wyzwaniami na drodze do premiery. Mimo imponującej obsady i wysokiego budżetu wynoszącego 100 milionów dolarów, wokół produkcji narasta atmosfera niepewności i obaw. Wczesne pokazy testowe, które odbyły się w marcu, spotkały się z mieszanym, a miejscami wręcz dezorientującym odbiorem publiczności.

Powiem tylko, że to będzie kontrowersyjne. To bardzo punkowe. W pewien sposób radykalne, a główne postacie są bardzo niedoskonałe – powiedział Sarsgaard.

Choć jego słowa można odebrać jako artystyczną zapowiedź śmiałej wizji, niektórzy interpretują je jako ostrzeżenie. The Bride! ma być feministyczną reinterpretacją klasycznej postaci z filmu Narzeczona Frankensteina z 1935 roku, co może budzić kontrowersje na tle politycznym, tożsamościowym i kulturowym.

Kolejnym ciosem dla produkcji było ciche odejście Jonny’ego Greenwooda, autora muzyki do takich filmów jak Aż poleje się krew. Zastąpi go laureatka Oscara Hildur Guðnadóttir, znana z muzyki do filmu Joker. Choć Guðnadóttir to uznana artystka, jej ostatnia praca przy Joker: Folie à Deux spotkała się z chłodnym przyjęciem, co nie uspokaja obaw wobec kierunku, w jakim zmierza The Bride!.

Według źródeł Belloniego, film napotyka trudności także na etapie montażu. W proces zaangażowała się współprzewodnicząca Warner Bros., Pamela Abdy, która podobno próbuje pomóc w nadaniu filmowi spójnego kształtu. Nawet doświadczona producentka ma mieć problem ze stworzeniem wersji, która spełni oczekiwania studia.

The Bride! kręcona była w Nowym Jorku i stanowi współczesną interpretację kultowego sequela do Frankensteina. W obsadzie znaleźli się m.in.: Christian Bale, Jessie Buckley, Annette Bening, Penélope Cruz, John Mulaney i Jake Gyllenhaal.