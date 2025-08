Titanic trafił do VR, ale James Cameron nie ma z tym nic wspólnego. Gotowy na spotkanie z górą lodową?

Doświadczenie Titanic VR opuściło właśnie fazę wczesnego dostępu na goglach Meta Quest 3 i Quest 3S. Co ciekawe, to nie tylko eksploracja wraku, ale także tryb odtwarzający tragiczne zatonięcie statku z 1912 roku.

Ta historia wciąż budzi emocje, nawet po tylu latach. Co powiecie na to, że nie musicie już oglądać Titanica Jamesa Camerona po raz setny, żeby poczuć się jak na Titanicu? Teraz możecie znaleźć się na statku w samym centrum jego katastrofy dzięki wirtualnej rzeczywistości.

Chociaż Apollo 11 zostało udostępnione już na pierwszego Questa, twórcy długo uważali, że Titanic VR – ze względu na ogromny poziom detali, setki postaci niezależnych i realistycznie odwzorowane wnętrza – nie jest możliwy do uruchomienia na samodzielnym sprzęcie. Wszystko zmieniło się wraz z premierą Quest 3 i jego chipsetem XR2 Gen 2.

Engage deklaruje, że „przesunęło granice” możliwości sprzętowe Meta Quest 3 i 3S, by przenieść kompletne doświadczenie Titanica do mobilnego VR. W kwietniu, w ramach wczesnego dostępu, użytkownicy mogli jedynie eksplorować współczesny wrak statku z pokładu wirtualnego batyskafu, zbierając artefakty do analizy w cyfrowym laboratorium. Teraz, dzięki pełnej wersji, dostępny jest także narracyjny tryb doświadczenia – gracz wciela się w ocalałego z katastrofy i przeżywa dramat zatonięcia Titanica z perspektywy 1912 roku.

Titanic VR jest już dostępny w sklepie Meta Horizon dla użytkowników gogli Quest 3 i Quest 3S.