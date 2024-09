Titan Quest 2 na 40-minutowym gameplayu. Twórcy prezentują demo z gamescom 2024

Jakiś czas temu ujawniono termin premiery Titan Quest 2 we wczesnym dostępie . Deweloperzy ze studia Grimlore Games postanowili natomiast przypomnieć graczom o swojej produkcji. W sieci pojawił się bowiem 40-minutowy gameplay z nadchodzącego action-RPG rozgrywającego się w starożytnej Grecji.

Deweloperzy skorzystali z okazji i omówili również podstawowe mechaniki. Przedstawiciele studia Grimlore Games wspomnieli także, że Titan Quest 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie bez systemu craftingu. Zgodnie z przekazanymi informacjami zostanie on dodany w jednej z aktualizacji, w których do gry dodawane będą też m.in. nowe lokacje czy bossowie.

Na koniec warto przypomnieć, że Titan Quest 2 ma zadebiutować we wczesnym dostępie na PC na przełomie 2024 i 2025 roku. Dokładna data premiery gry w Early Access nie jest jednak obecnie znana. Pełna wersja nadchodzącej produkcji studia Grimlore Games dostępna będzie natomiast nie tylko na komputerach osobistych, ale także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.